Легендарный «Утёс» открылся в Хабаровске после реконструкции

В Хабаровске после реконструкции открылись легендарное здание «Утёса» и любимое место для фотосессий жителей и гостей города — смотровая площадка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Здание на вершине хабаровского утёса было построено в 1940-е годы. Изначально в нём располагался пост противовоздушной обороны. За более чем 80-летнюю историю в постройке размещались Общество спасения на водах, Морская школа ДОСААФ, различные кафе и филиал Гродековского музея.
Из-за аварийного состояния экспозицию «Амурский утёс» пришлось закрыть, и здание пять лет пустовало.
После решения правительства края легендарный «Утёс» отреставрировали, и теперь в нём открылся визит-центр, где жителям и гостям Хабаровского края расскажут о достопримечательностях региона и подберут туристический маршрут. Здесь работает сувенирный магазин и популярное сетевое кафе.
— Более 80 лет назад у нашего «Утеса» был первый рассвет. Конечно, спустя годы он стал нуждаться в реконструкции. Спасибо вам, жители Хабаровского края, что проголосовали за идею размещения в данном объекте гостеприимного туристического центра, визит-центра и для наших жителей, и для наших туристов, — приветствовала гостей церемонии открытия «Утеса» министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. В обновленном здании «Утеса» несколько залов, названных в честь главных достопримечательностей региона: «Зал петроглифов», «Зал лотосов». По словам организаторов, здесь будут проходить мастер-классы для детей, лектории и просмотры документальных фильмов о Дальнем Востоке.
В оформлении интерьеров использовали фотографии утеса из архивов горожан, изображения символов Хабаровского края и национальных костюмов коренных малочисленных народов, проживающих в регионе.
— Девять месяцев у нас с вами был ограничен доступ к самому любимому месту Хабаровского края, к сердцу нашего города. Сотни людей переживали за этот островок счастья, островок любви, островок силы Хабаровска. Нам приходило очень много обращений, многие из вас болели душой, и сегодня все наши совместные усилия воплотились в прекрасный, замечательный маленький уголок, который будет дарить вам счастье. Здесь, я думаю, каждый из вас найдет именно то, что ему необходимо, — отметила врио министра культуры края Марина Лосутникова. К открытию «Утеса» для гостей подготовили развлекательную программу: игры и конкурсы для самых маленьких и взрослых гостей, мастер-классы и фотозоны, ярмарку дальневосточных товаров и угощений, завершилось мероприятие концертом.