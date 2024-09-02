Легендарный «Утёс» открылся в Хабаровске после реконструкции

— Девять месяцев у нас с вами был ограничен доступ к самому любимому месту Хабаровского края, к сердцу нашего города. Сотни людей переживали за этот островок счастья, островок любви, островок силы Хабаровска. Нам приходило очень много обращений, многие из вас болели душой, и сегодня все наши совместные усилия воплотились в прекрасный, замечательный маленький уголок, который будет дарить вам счастье. Здесь, я думаю, каждый из вас найдет именно то, что ему необходимо, — отметила врио министра культуры края Марина Лосутникова. К открытию «Утеса» для гостей подготовили развлекательную программу: игры и конкурсы для самых маленьких и взрослых гостей, мастер-классы и фотозоны, ярмарку дальневосточных товаров и угощений, завершилось мероприятие концертом.