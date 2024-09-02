Спрос на учителей в Иркутской области снизился на три процента с начала 2024

В Иркутской области в этом году на три процента снизилась потребность в кадрах в сфере науки и образования. Это сильно отстает от показателей по всей России, так как в стране эта цифра выросла на 19%. Об этом КП-Иркутск рассказали эксперты hh.ru.
Ищут работу практически на том же уровне, что и год назад, плюс 1%, а в России +5%. Также Иркутская область заняла третье место по наиболее высоким зарплатам. Учителям предлагают от 39,6 тысяч рублей.
— На сегодняшний день наиболее высокие зарплатные предложения для педагогов в Иркутской области — это вакансии учителя начальных классов, в школу скорочтения (от 65 000 до 125 000 на руки), учителя английского языка для детей и учителя начальных классов в частный центр (от 60 000 до вычета налогов), — рассказали в пресс-службе.
А вот на первом месте по размеру зарплаты оказалась Новосибирская область, в среднем предлагают 41 тысячу рублей, а на втором — Кемеровская область со средней зарплатой в 40 тысяч. Красноярский край разделил третье место с Приангарьем. Меньше всего получают в Алтайском крае (30,3 тысячи) и в Омской области (30 тысяч).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что председатель СК России отреагировал на жалобу жителя Иркутской области об аварийном состоянии дома. Дело поставили на контроль.