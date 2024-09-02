В Омске объявлен аукцион на стройнадзор школы в микрорайоне Серебряный Берег

В Омской мерии стартовал аукцион на строительный надзор за возведением школы в микрорайоне Серебряный Берег. Начальная цена контракта — 5,4 миллиона рублей. Исполнителя выберут 12 сентября. Подрядчик будет следить за работой генерального подрядчика, ООО «Русстрой». Его задача — контролировать выполнение графика и соответствие строительных работ проекту. Надзор продлится до 16 декабря 2024 года. Ранее контракт с московской компанией «Капитал Развитие» был расторгнут из-за невыполнения обязательств. Новый подрядчик, «Русстрой», должен завершить тепловой контур здания для продолжения внутренних работ зимой. Ожидается, что школа на 1 100 мест не будет сдана в этом году.