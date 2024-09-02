Новые законы для россиян — изменения в сентябре 2024 года

Во всех образовательных учреждениях будут вывешивать флаг России
Все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации. Ранее эта обязанность была только у общеобразовательных учреждений.
Уточнены условия оказания первой помощи
Комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства. Ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками
В школах введут новые предметы
Уроки труда (технологии) станут обязательными для школьников начальных и средних классов. В средних и старших классах вместо ОБЖ вводятся обязательные уроки по основам безопасности и защиты Родины.
Добыча китов и дельфинов в культурно-просветительских целях запрещена
Предусматриваются ограничения рыболовства в отношении морских млекопитающих (дельфинов, китов и морских свиней), в том числе запрет их добычи в учебных и культурно-просветительских целях.
Инвалидов I группы запрещено высаживать из общественного транспорта
Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта инвалидов I группы, если они едут без сопровождения и не имеют социальной карты или не могут оплатить проезд. В противном случае предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.
Усиливается защита прав пассажиров такси
Перевозчиков легковым такси обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Договор должен заключаться в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Информация о договоре должна быть размещена в салоне такси.
Повышается качество туристических услуг
Уточняются требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам: они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством.
Также Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.
Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний
В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний, лицензия которых аннулирована. Они не смогут вновь создавать УК, пока сведения не будут исключены из реестра. Кроме того, учредители не должны будут иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Уточняются условия оплаты сверхурочной работы
Работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.
Трудовые права инвалидов будут дополнительно защищены
Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
Иски по вопросу соцвыплат разрешается подавать в ближайшие суды
Граждане смогут подавать судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, по месту своего жительства. Также со 100 тысяч до 250 тысяч рублей повышена сумма исковых требований, которые рассматриваются в порядке упрощенного производства.
Появится государственная информационная система оценки качества образования
В России создадут специальную информационную систему, которая поможет обеспечивать проведение мероприятий по оценке качества образования и анализ их результатов.
Уточняется понятие земель рекреационного назначения
К землям рекреационного назначения относятся те, которые используют для выполнения работ и оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан.
На таких землях допускается создание объектов, предназначенных для рекреационной деятельности. Их перечень установит правительство РФ.
Меняются условия вылова горбуши и семги
Уточнены правила добычи анадромных видов рыб во внутренних водах и территориальном море России. Ей смогут заниматься определенные компании и индивидуальные предприниматели, общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и относящиеся к ним лица, рыболовы-любители.
При этом компании и ИП смогут добывать рыбу, только если они участвуют в социально-экономическом развитии такого субъекта.
Производство и продажа семян станут прозрачнее
Для производителей семян, а также для тех, кто занимается их хранением или распространением, становится обязательным использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Семеноводство». Информация в ней будет открытой и бесплатной. Это позволит избежать распространения семян неизвестного происхождения. При этом требование об обязательности ФГИС не коснется фермеров, которые используют семена для собственных посевов.
Пчел защитят от вредных химикатов
Пчеловодов должны будут заблаговременно информировать о применении рядом с ними пестицидов, чтобы снизить негативное влияние химикатов на пчел. Информация будет размещаться в том числе в СМИ не позднее, чем за пять дней.
Также уточнено понятие «продукция пчеловодства» — к ней будет относиться мед, воск и другая продукция в соответствии с техническими регламентами и документами по стандартизации.
Прокуроры и следователи получат отсрочку от призыва
Отсрочку от призыва получили граждане, поступившие на службу в прокуратуру и СК сразу после окончания вуза, при наличии у них спецзваний. Кроме того, сотрудники прокуратуры и СК будут освобождены от участия в военных сборах.
Государственные информационные системы защитят от кибератак
Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.
Изменяются требования к дорожным камерам
Камеры для фиксации нарушений ПДД должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не будет использоваться для привлечения водителей к ответственности. Информация о местах их установки будет общедоступной и размещаться на официальном сайте МВД.
Перед капремонтом жилых домов будут обследовать их реальное состояние
Решение о необходимости технического обследования дома смогут принимать региональные власти или собственники квартир. В последнем случае собственники будут делать это за свой счет. Результаты техобследования могут стать основанием для внесения изменений в программу или переноса сроков капремонта.
Вводится строительный контроль при организации капремонта
Регионы смогут возлагать строительный контроль за капремонтом МКД на свои исполнительные органы или подведомственные им учреждения. В тех случаях, когда регионы не примут таких решений или собственники, которые копят деньги на капремонт на спецсчете, откажутся от проведения строительного контроля, его будут осуществлять в обычном порядке в соответствии с ГрК РФ.
Вводится ежеквартальный мониторинг заработной платы медиков
СФР будет проводить ежеквартальный мониторинг размеров зарплаты врачей, работников с высшим немедицинским образованием, среднего и младшего медперсонала, получивших специальные соцвыплаты. В случае нарушений материалы передадут для принятия необходимых мер.
Для оказания услуг по дезинфекции нужно получить лицензию
Деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения подлежит лицензированию. С 1 марта 2025 года такая деятельность без лицензии не допускается.
Граждане смогут сами и по выгодной цене продать заложенное имущество
Граждане смогут самостоятельно продавать недвижимость — предмет залога в рамках ипотеки у банка. На это у них будет четыре месяца. При этом устанавливается минимальная продажная цена, которая позволит покрыть оставшуюся часть долга. Вырученные сверх этого деньги пойдут залогодателю.
Подозреваемым и обвиняемым предоставляется дополнительное свидание с детьми
Подозреваемым или обвиняемым, которые являются единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание с ним. Также устанавливается, что при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до 12 (ранее — до шести) в год.
Упрощено предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг
Большинство документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, госорганы будут получать самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Определен перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при предоставлении субсидии, и списки доходов, которые будут или не будут учитывать.