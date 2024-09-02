Новые законы для россиян — изменения в сентябре 2024 года

В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний, лицензия которых аннулирована. Они не смогут вновь создавать УК, пока сведения не будут исключены из реестра. Кроме того, учредители не должны будут иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.