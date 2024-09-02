Районы Башкирии, пострадавшие от паводка, получат на ремонт дорог 123 млн

В республике оказались подтоплены и подверглись частичному разрушению более 22 километров дорог и 26 мостов на территории Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Ермекеевского, Зилаирского, Салаватского и Учалинского районов.
Эту информацию озвучили во время тематического совещания в формате «Транспортный час».
— Дорожные службы совместно с мэриями городов и районов организовали объезды повреждённых участков дорог и по мере спада воды приступают к восстановлению проезда, — сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Так, для ремонта участков дорог и мостов в территориальном заказе дополнительно предусмотрены 123,7 миллиона рублей. Эти деньги начнут поступать пострадавшим городам и районам уже в ближайшее время, а ремонтные работы начнут, как только погода улучшится.
— Ситуацию необходимо держать на контроле, на очередном оперативном совещании обсудим, как в районах выполняют эту работу, — высказался Радий Хабиров. — Все разрушенные участки трасс нужно привести в порядок.
Всего в 2024—2026 годах на территории Башкирии планируется отремонтировать 80 дорожных объектов общей протяжённостью 216 километров, в том числе пять мостов на территории 30 районов. В текущем году завершат ремонт 51 участка трасс протяжённостью 104 километра. В числе крупнейших объектов — дороги Сибай — Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, Иглино — Кальтовка в Иглинском, Янаул — Старый Курдым в Янаульском, Новые Маты — Рсаево в Илишевском районе. Работы ведут в соответствии с установленным графиком.