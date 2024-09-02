Районы Башкирии, пострадавшие от паводка, получат на ремонт дорог 123 млн

Всего в 2024—2026 годах на территории Башкирии планируется отремонтировать 80 дорожных объектов общей протяжённостью 216 километров, в том числе пять мостов на территории 30 районов. В текущем году завершат ремонт 51 участка трасс протяжённостью 104 километра. В числе крупнейших объектов — дороги Сибай — Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, Иглино — Кальтовка в Иглинском, Янаул — Старый Курдым в Янаульском, Новые Маты — Рсаево в Илишевском районе. Работы ведут в соответствии с установленным графиком.