В Омске 13 тысяч первоклассников пошли в школы

Сегодня, 2 сентября, в Омске начался новый учебный год. По данным мэра города Сергея Шелеста, за парты сели 140 тысяч школьников, из которых 13 тысяч — первоклассники.
В этом году учеников ждут обновленные учебники, а также новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Он заменил привычный «Основы безопасности жизнедеятельности» и будет изучаться с 8 класса.
"Мы желаем всем школьникам успешного учебного года, новых знаний и интересных открытий! — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.