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В Омске 13 тысяч первоклассников пошли в школы

Всего 140 тысяч школьников сели за парты.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 сентября, в Омске начался новый учебный год. По данным мэра города Сергея Шелеста, за парты сели 140 тысяч школьников, из которых 13 тысяч — первоклассники.

В этом году учеников ждут обновленные учебники, а также новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Он заменил привычный «Основы безопасности жизнедеятельности» и будет изучаться с 8 класса.

"Мы желаем всем школьникам успешного учебного года, новых знаний и интересных открытий! — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.