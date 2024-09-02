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Путин заявил о свободе СМИ в России

Средства массовой информации в России свободны — это гарантировано Конституцией. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Источник: Freepik

В интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого был опубликован на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что в России убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере.

По словам российского лидера, власти находятся в конструктивном взаимодействии с телеканалами, а также новостными агентствами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики.

«Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства», — заявил он, добавив, что это должны понимать и аккредитованные в России иностранные корреспонденты.

Также в ходе интервью Путин заявил об откровенной травле российских журналистов, которую развернули на Западе.

Путин Владимир