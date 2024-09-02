Путин заявил о свободе СМИ в России

В интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого был опубликован на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что в России убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере.
По словам российского лидера, власти находятся в конструктивном взаимодействии с телеканалами, а также новостными агентствами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики.
«Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства», — заявил он, добавив, что это должны понимать и аккредитованные в России иностранные корреспонденты.
Также в ходе интервью Путин заявил об откровенной травле российских журналистов, которую развернули на Западе.