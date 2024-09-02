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Первый звонок, пышные букеты и белые банты: как в Иркутске отметили День знаний — смотрите фото и видео

2 сентября в Иркутской области отметили День знаний.

Источник: Комсомольская правда

Ну вот и началась школьная пора! 2 сентября дети и подростки Иркутской области отправились на линейки, чтобы вновь встретиться с одноклассниками и учителями, рассказать, как провели лето, и с новыми силами приступить к учебе.

2 сентября начался новый учебный год Регина РАХИМОВА

Погода не стала преградой. Хоть на улице пасмурно и серо, настроение отличное. Ученики слушали наставления директоров, вручали красивые букеты классным руководителям.

Первоклассники отметили День знаний Регина РАХИМОВА

Всего в регионе 342 тысячи школьников! Около 14 тысяч из них уже выпускники. А вот 32,5 тысячи первоклассников только предстоит узнать, что такое уроки, перемены, контрольные и все остальное, что делает школьную жизнь незабываемой.

Торжественные линейки прошли во всех школах Иркутска

Корреспондент КП-Иркутск побывала в одной из городских школ и запечатлела яркие мгновения праздничной линейки.