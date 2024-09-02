Самый большой в Новосибирске лицей открылся 2 сентября

Здание отличается уникальной инфраструктурой и большой вместимостью.
Лицей построен на улице Тургенева на месте старого школьного здания, которое было рассчитано 575 мест. Новое учебное заведение вмещает в 2 раза больше людей — 975 учеников. Лицей наконец смог принять в первый класс всех детей с микрорайона.
«Сегодня у нас восемь первых классов. В истории нашей школы такое впервые. Раньше на каждой параллели в среднем было по четыре класса», — рассказал BFM-Новосибирск директор лицея № 185 Игорь Онищенко.
Сотрудники успели решить и вопрос кадрового дефицита, ведь на почти тысячу учеников и 8 первых классов нужно намного больше педагогов, чем на 600 обучающихся.
Здание лицея уникальное в своем роде для Новосибирска, таких школ больше нет. Есть 4 этажа с тремя блоками. Для всестороннего развития детей: установлен 25-метровый бассейн, несколько спортзалов, разнообразные творческие студии, большой актовый зал. В здании есть столовая на почти 500 человек, современное школьное оборудование и системы безопасности.
На возведение образовательного учреждения из федерального, областного и городского бюджета было выделено около 2 000 000 000 рублей. Строительство проходило в рамках национального проекта «Образование».