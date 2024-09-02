Самый большой в Новосибирске лицей открылся 2 сентября

Здание лицея уникальное в своем роде для Новосибирска, таких школ больше нет. Есть 4 этажа с тремя блоками. Для всестороннего развития детей: установлен 25-метровый бассейн, несколько спортзалов, разнообразные творческие студии, большой актовый зал. В здании есть столовая на почти 500 человек, современное школьное оборудование и системы безопасности.