В городе-спутнике Владивостока появится «Парк советского периода»

Отметим, что застройщики подготовили проекты для возведения новых домов. Суммарно под эти цели отведен миллион квадратных метров земли. Участки задействуются. Кроме того, министр добавил: помимо строительства в Приморье активно развивают сферу образования. В скором времени появится центр подготовки к поступлению в вузы России для абитуриентов из КНР. В частности, упор сделают на вузы Дальнего Востока.