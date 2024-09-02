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В городе-спутнике Владивостока появится «Парк советского периода»

Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Источник: Комсомольская правда

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о строительстве развлекательного парка с рабочим названием «Парк советского периода». Он будет базироваться в городе-спутнике Владивостока, об этом глава ведомства сообщил в интервью «РИА Новости», пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Новый объект будет посвящен истории и эстетике Дальнего Востока во времена СССР. Также в парке отразят развитие отношений региона с Китаем. Сроки сдачи работ пока не указаны. В настоящее время специалисты ищут инвесторов.

Отметим, что застройщики подготовили проекты для возведения новых домов. Суммарно под эти цели отведен миллион квадратных метров земли. Участки задействуются. Кроме того, министр добавил: помимо строительства в Приморье активно развивают сферу образования. В скором времени появится центр подготовки к поступлению в вузы России для абитуриентов из КНР. В частности, упор сделают на вузы Дальнего Востока.

Площадка будет примыкать к городу-спутнику. Китайский центр «Лунмэй» из КНР проинвестирует до пяти миллионов рублей на реализацию проекта. Напомним, что соглашение на создание города-спутника подписали на ВЭФ в 2021 году.

Градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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