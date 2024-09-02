7 тысяч первоклассников получили особенный подарок от Хабаровска

Сегодня в школах Хабаровска прошли торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года. Мэр города, Сергей Кравчук, выступил с поздравительной речью в школе № 12, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«День знаний связывает поколения хабаровчан. Это знаменательное событие для всех, кто учится и учит. Особенно значим этот день для первоклассников, которых у нас в этом году больше 7 тысяч. Для них мы подготовили особенный подарок — книгу “Хабаровск от А до Я”. Этот учебник, созданный нашими детьми и педагогами, является признанием в любви к нашему городу. Он содержит иллюстрации и стихи, созданные нашими школьниками, и рассказывает о самых значимых местах и истории Хабаровска. Уверен, учебник поможет первоклассникам с интересом начать учебный процесс. Поздравляю всех с Днем знаний!», — сказал мэр Хабаровска.
Мэр пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы Хабаровского края, чтобы они могли в будущем способствовать развитию региона.
Подготовка к новому учебному году была тщательной: в более 120 образовательных учреждениях — школах и детских садах — проведен ремонт на сумму 965 млн рублей из консолидированного бюджета, в том числе 504 млн рублей из городской казны.
Особое внимание в этом году уделили вопросам противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Работы по обеспечению безопасности проведены в 9 учебных заведениях, а по противопожарной защите — в 6. В гимназии № 7 и школе № 43 открылись детские технопарки «Кванториум», а в школе № 47 и школе № 2 в поселке Березовка — модульные спортивные залы.