7 тысяч первоклассников получили особенный подарок от Хабаровска

«День знаний связывает поколения хабаровчан. Это знаменательное событие для всех, кто учится и учит. Особенно значим этот день для первоклассников, которых у нас в этом году больше 7 тысяч. Для них мы подготовили особенный подарок — книгу “Хабаровск от А до Я”. Этот учебник, созданный нашими детьми и педагогами, является признанием в любви к нашему городу. Он содержит иллюстрации и стихи, созданные нашими школьниками, и рассказывает о самых значимых местах и истории Хабаровска. Уверен, учебник поможет первоклассникам с интересом начать учебный процесс. Поздравляю всех с Днем знаний!», — сказал мэр Хабаровска.