График работы светомузыкального фонтана на реке Миасс в Челябинске: расписание, когда включается подсветка, как работает фонтан

Светомузыкальный фонтан на реке Миасс в Челябинске открыли в этом году. Это один из подарков горожанам ко Дню города. Фонтан способен выпускать 192 струи, высота которых может достигать 26 метров. Мы расскажем вам о графике работы фонтана, чтобы вы могли спланировать свой визит и насладиться его красотой.