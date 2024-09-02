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График работы светомузыкального фонтана на реке Миасс в Челябинске: расписание, когда включается подсветка, как работает фонтан

Даем расписание работы светомузыкального фонтана на реке Миасс в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Светомузыкальный фонтан на реке Миасс в Челябинске открыли в этом году. Это один из подарков горожанам ко Дню города. Фонтан способен выпускать 192 струи, высота которых может достигать 26 метров. Мы расскажем вам о графике работы фонтана, чтобы вы могли спланировать свой визит и насладиться его красотой.

Расписание работы светомузыкального фонтана на реке Миасс в Челябинске.

Фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 22:30. В 19:00 включается вечерняя подсветка.

С 20:30 каждые 20 минут начинается светомузыкальное шоу, которое длится 10 минут.

С понедельника по четверг фонтан будет радовать горожан световым представлением. А с пятницы по воскресенье к элементам шоу добавляется огонь.

Ожидается, что в 2024 году фонтан будет работать до конца сентября в зависимости от погодных условий. После этого он перейдет на зимний режим, и оборудование перестанет работать до следующей весны.

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