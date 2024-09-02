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Певец Сергей Лазарев проспал авиарейс в Татарстан

Артист уверяет, что подобное с ним случилось впервые.

Источник: Комсомольская правда

Певец Сергей Лазарев проспал авиарейс в Татарстан. Артист уверяет, что подобное с ним случилось впервые.

Лазарев должен был стать хедлайнером Дня нефтяника в Альметьевске 1 сентября. Будильник он поставил на 4:30, но тот не прозвенел.

«В 5:50 я должен был быть в аэропорту. Но будильник просто не прозвенел. Слава Богу, что был другой рейс. Я вылетел позднее. Все закончилось хорошо», — рассказал артист.

В результате Сергей Лазарев смог выступить перед жителями Альметьевска. А также пошутил: если бы рейс был на Дальний Восток, он мог бы и не успеть. Поэтому в следующий раз поставит сразу несколько будильников.