Певец Сергей Лазарев проспал авиарейс в Татарстан. Артист уверяет, что подобное с ним случилось впервые.
Лазарев должен был стать хедлайнером Дня нефтяника в Альметьевске 1 сентября. Будильник он поставил на 4:30, но тот не прозвенел.
«В 5:50 я должен был быть в аэропорту. Но будильник просто не прозвенел. Слава Богу, что был другой рейс. Я вылетел позднее. Все закончилось хорошо», — рассказал артист.
В результате Сергей Лазарев смог выступить перед жителями Альметьевска. А также пошутил: если бы рейс был на Дальний Восток, он мог бы и не успеть. Поэтому в следующий раз поставит сразу несколько будильников.