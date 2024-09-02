В Перми с понедельника начали отключать воду в десятках домов города

Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила о проведении на сетях водоснабжения аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ с понедельника, 2 сентября. До конца недели воду отключат в десятках домов Перми.
Воду отключат:
— 2 сентября с 09:00 до 17:0 на ул. 25 Октября, 68, 70, 81, 83, ул. 1-й Красноармейской, 31, ул. Сибирской, 50, 52;
— 2 сентября с 09:00 До 20:00 на ул. Щитовой, 11, 7, 9;
— 3 сентября с 10:00 до 4 сентября 10:00 на Лифанова, 21, 23;
— 4 сентября с 09:00 до 14:00 на ул. Данщина, 1а, 4, 5, 6а;
— 5 сентября с 09:00 до 13:30 на ул. Миргородской, 24, ул. Чебоксарской, 1, 16, 3, ул. 2-й Чебоксарской, 3;
— 5 сентября с 09:00 до 6 сентября 09:00 на ул. Екатерининской, 177а;
— 5 сентября с 10:00 до 6 сентября 10:00 на ул. Верхне-Волжской, 40; ул. Верхне-Сылвенской, 3, пер. Каргапольском, 18, ул. Кубанской, 6, ул. Кутамышской, 35, пер. Кыновском, 11, пер. Ленинском, 16, ул. Лянгасова, 1, 30, ул. Никопольской, 14, ул. Рубцовской, 23, пер. Рудянском, 20, ул. Тихорецкой, 1, ул. Фрунзе, 41, 43, 67;
— 7 сентября с 09:00 до 19:00 на ул. Вильямса, 44, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ул. Кабельщиков, 19, ул. Коспашской, 12, 5, 7, 9, ул. Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Усадебной, 2, 3, 4, 55, 6;
— 8 сентября с 09:00 до 13:00 на ул. Кронштадтской, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53.