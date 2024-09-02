Холодную воду отключили в Байкальске из-за аварии

В Байкальске в срочном порядке отключили холодную воду, местные жителя начали жаловаться. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на канализационной насосной станции № 1 произошла авария. Всю ночь специалисты откачивали воду, процесс идет до сих пор. На месте работает пять спецмашин.
— Как доложил мэр Байкальска Василий Темгеневский, параллельно стоки запускаются в новую КНС 1А, частично они уже туда перенаправлены. Все необходимое для оперативного ремонта имеется. По возможности, воду будут периодически включать, — рассказал Игорь Кобзев.
В 8:00 2 сентября прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Специально назначенные люди выяснят причину аварии. В планах уже сегодня устранить неполадки и вернуть все на прежние места.
С 6 утра питьевую воду начали привозить. Сначала обеспечили социальные учреждения, а после жилые дома. Пока ситуация не стабилизируется, ее будут доставлять.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область находится на третьем месте по размеру зарплаты у учителей.