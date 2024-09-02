Холодную воду отключили в Байкальске из-за аварии

В Байкальске в срочном порядке отключили холодную воду, местные жителя начали жаловаться. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на канализационной насосной станции № 1 произошла авария. Всю ночь специалисты откачивали воду, процесс идет до сих пор. На месте работает пять спецмашин.