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Опубликовали программу мероприятий на «День знаний» в Новосибирске

2 сентября в центре Новосибирска года будет организована развлекательная программа в честь начала учебного года.

Мероприятие пройдет в реконструированном Первомайском сквере. На территории будут проходить мастер-классы, интерактивы, выступления творческих коллективов и талантливых людей Новосибирска. Будут также установлены павильоны, где можно перекусить.

Школьники и их родители смогут бесплатно проверить зрение. Перед началом учебного года ребенку важно провести офтальмологическое исследование, даже если нет тревожных сигналов.

Вот расписание мероприятие в Центральном районе города:

11:00 — 14:00 — детская программа;

14:00 — 16:00 — программа для всей семьи;

16:00 — 18:00 — выступления уличных музыкантов и молодежных групп.

Все мероприятия абсолютно бесплатные. После школьных линеек к родители и дети смогут присоединиться к празднованию Дня знаний.

Одеться стоит потеплее. МК в Новосибирске писал, что 2 сентября ожидается похолодание: пройдут дожди, а температура воздуха опустится до +9…+10 градусов.

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