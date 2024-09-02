Опубликовали программу мероприятий на «День знаний» в Новосибирске

Мероприятие пройдет в реконструированном Первомайском сквере. На территории будут проходить мастер-классы, интерактивы, выступления творческих коллективов и талантливых людей Новосибирска. Будут также установлены павильоны, где можно перекусить.
Школьники и их родители смогут бесплатно проверить зрение. Перед началом учебного года ребенку важно провести офтальмологическое исследование, даже если нет тревожных сигналов.
Вот расписание мероприятие в Центральном районе города:
11:00 — 14:00 — детская программа;
14:00 — 16:00 — программа для всей семьи;
16:00 — 18:00 — выступления уличных музыкантов и молодежных групп.
Все мероприятия абсолютно бесплатные. После школьных линеек к родители и дети смогут присоединиться к празднованию Дня знаний.
Одеться стоит потеплее. МК в Новосибирске писал, что 2 сентября ожидается похолодание: пройдут дожди, а температура воздуха опустится до +9…+10 градусов.