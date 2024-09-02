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08:02 (мск)
Комсомольская правда
Общество
В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 400 пожаров
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