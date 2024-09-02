Температура до 28 градусов ожидается в Хабаровском крае 3 сентября

В Хабаровском крае 3 сентября ожидается преимущественно ясная погода, с минимальным количеством осадков по всему региону. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +13 до +15 градусов, а днем воздух прогреется от +24 до +26 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.
На юге региона также предсказывается погода без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, в дневные часы температура поднимется до +23 +28 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от девяти до 14 метров в секунду.
В центральных районах осадков не ожидается. Ночью температура будет от +8 до +15 градусов, а днем до +21 +28 градусов. Ветер преимущественно западный и юго-западный, со скоростью от шести до 14 метров в секунду.
На севере края местами возможен кратковременный дождь, особенно в Охотском округе и Аяно-Майском районе. Ночью температура опустится до +5 +13 градусов, а днем столбики термометров покажут от +12 до +25 градусов. Ветер будет западный и юго-западный, скорость от семи до 14 метров в секунду, с возможными порывами до 15−20 метров в секунду по побережью Татарского пролива и Охотского моря.