Температура до 28 градусов ожидается в Хабаровском крае 3 сентября

На севере края местами возможен кратковременный дождь, особенно в Охотском округе и Аяно-Майском районе. Ночью температура опустится до +5 +13 градусов, а днем столбики термометров покажут от +12 до +25 градусов. Ветер будет западный и юго-западный, скорость от семи до 14 метров в секунду, с возможными порывами до 15−20 метров в секунду по побережью Татарского пролива и Охотского моря.