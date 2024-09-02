Актер Мерзликин: получил «колоссальное удовольствие» от работы с Марией Горбань

— Да, я столкнулся с этим. Я, как драматический актер, привык подминать фразы под себя, думать о том, как органично говорить. А здесь тебя останавливают и говорят, что иначе не сработает природа юмора, которая нам порой непонятна. У некоторых людей вообще отсутствует чувство юмора или они под другим углом его представляют. А вот люди, которые юмором занимаются серьезно, видят стройную конструкцию. Это как в музыке — мелодия будет красиво звучать, если ноты стоят в правильном порядке. И вот актер должен научиться по этой нотной грамоте играть, а не переделывать ее. Но мы, слава богу, на съемках не монологи говорили, у нас не стендап-шоу, мы говорили реплики. Но, конечно, я столкнулся с тем, что меня просили ничего не менять, потому что именно в том, как написана реплика, заложен юмор.