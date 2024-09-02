«Массовых жалоб на холод в квартирах нет»: дата включения отопления в Красноярске еще не определена

В службе 005 говорят, что пока не зафиксировали значительного увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах. В то же время специалисты департамента уже тщательно анализируют данные колебаний температуры наружного воздуха. «Сейчас прогнозы собирают, используя не только официальные данные Гидрометцентра, но и из пяти источников, которые публикуют прогнозы погоды в открытом доступе. В период с 1 по 8 сентября среднесуточная температура прогнозируется пока выше +8 °C», — рассказали в мэрии.
Напомним, по закону тепло в квартиры горожан начинают подавать, как только среднесуточная температура держится ниже отметки +8 °C в течение пяти суток подряд. Обычно в Красноярске такой период наступает в середине сентября, но в некоторые годы отопление давали чуть раньше, в другие — позже.
Досрочно тепло обычно подается в социальные учреждения, детские сады, больницы и школы. Для этого их руководители направляют письменные заявления в ресурсоснабжающие организации.
«Что касается жилых домов, то по поводу подключения их к отоплению ранее общегородского начала отопительного сезона юристы не дают единой трактовки законодательства. На сегодняшний день такое решение не принималось пока ни в одном многоквартирном доме Красноярска», — рассказали в мэрии.
Напомним, система центрального отопления в Красноярске устроена так, что ее запуск — процесс постепенный. После открытия задвижек на ТЭЦ, котельных и других теплоисточниках тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней, а для выхода на нормативные параметры теплоснабжения требуется около двух недель.