«Массовых жалоб на холод в квартирах нет»: дата включения отопления в Красноярске еще не определена

В службе 005 говорят, что пока не зафиксировали значительного увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах. В то же время специалисты департамента уже тщательно анализируют данные колебаний температуры наружного воздуха. «Сейчас прогнозы собирают, используя не только официальные данные Гидрометцентра, но и из пяти источников, которые публикуют прогнозы погоды в открытом доступе. В период с 1 по 8 сентября среднесуточная температура прогнозируется пока выше +8 °C», — рассказали в мэрии.