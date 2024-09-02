Известные телеведущие ВГТРК приедут в Красноярск

Дмитрий Щугорев выступит модератором пленарного заседания медиафорума «Информационные войны в цифровом мире».
Мария Ситтель в свою очередь проведет мастер-класс для ведущих региональных телеканалов.
«Вместе с коллегами мы поговорим о профессии, обсудим самые животрепещущие темы, разберем ваши эфиры. Я постараюсь быть максимально полезной. Так что готовьте ваши вопросы! С нетерпением жду этой поездки, люблю Красноярск — и до встречи на площадках форума», — сказала Мария Ситтель.
Кроме того, в работе форума примет участие специальный корреспондент «Россия-24» Александр Лукьянов, известный своими репортажами с Донбасса.
XII межрегиональный медиафорум «Енисей» пройдет в Красноярске
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Енисеймедиа.рф. Участие в нем бесплатное.
Традиционно в рамках медиафорума состоится подведение итогов творческого конкурса журналистского мастерства «Енисей».