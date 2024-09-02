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Известные телеведущие ВГТРК приедут в Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев и ведущая телеканала «Россия-1» Мария Ситтель приедут в Красноярск для работы на XII межрегиональном медиафоруме «Енисей».

Дмитрий Щугорев выступит модератором пленарного заседания медиафорума «Информационные войны в цифровом мире».

Мария Ситтель в свою очередь проведет мастер-класс для ведущих региональных телеканалов.

«Вместе с коллегами мы поговорим о профессии, обсудим самые животрепещущие темы, разберем ваши эфиры. Я постараюсь быть максимально полезной. Так что готовьте ваши вопросы! С нетерпением жду этой поездки, люблю Красноярск — и до встречи на площадках форума», — сказала Мария Ситтель.

Кроме того, в работе форума примет участие специальный корреспондент «Россия-24» Александр Лукьянов, известный своими репортажами с Донбасса.

XII межрегиональный медиафорум «Енисей» пройдет в Красноярске 3—4 октября. Организатором события выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Енисеймедиа.рф. Участие в нем бесплатное.

Традиционно в рамках медиафорума состоится подведение итогов творческого конкурса журналистского мастерства «Енисей».