Известные телеведущие ВГТРК приедут в Красноярск

«Вместе с коллегами мы поговорим о профессии, обсудим самые животрепещущие темы, разберем ваши эфиры. Я постараюсь быть максимально полезной. Так что готовьте ваши вопросы! С нетерпением жду этой поездки, люблю Красноярск — и до встречи на площадках форума», — сказала Мария Ситтель.