Дипломы омских студентов признали недействительными из-за взяток преподавателю

Двое студентов Омского государственного университета путей сообщения лишились своих дипломов. Как сообщили в транспортной прокуратуре, документы были признаны недействительными по решению суда.
Следствие установило, что студенты дали взятку преподавателю за хорошие оценки по итогам экзаменов, которые они фактически не сдавали.
«Обучающимся выданы дипломы без законных на то оснований», — подчеркнули в транспортной прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать дипломы недействительными и отменить соответствующие записи в документации ОмГУПС. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о коррупции. Сейчас оно находится на предварительном этапе.