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В Ленинском районе Красноярска в ходе рейда задержали 340 мигрантов

Составлено 49 административных материалов, также готовятся возбуждать уголовные дела и выдворять нелегальных мигрантов.

В Ленинском районе Красноярска силовики провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудники красноярского СК совместно с коллегами из Росгвардии, ФСБ, МВД, военного комиссариата, Роспотребнадзора провели масштабный рейд по рынкам Ленинского района. Поводом послужило расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу уроженцами иностранного государства.

В ходе рейда в отдел полиции доставили 423 человека, из которых 340 — мигранты. Были выявлены граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились в России нелегально. Их собираются выдворить за пределы РФ.

«Зарегистрировано 49 материалов в сфере незаконной миграции, содержащие признаки организации незаконной миграции, фиктивной постановки на учет иностранных граждан, а также использования подложных документов», — рассказали в Следственном комитете.

Помимо этого, один из иностранцев — гражданин Азербайджана стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он оказал сопротивление при отправлении в отдел полиции.

Были выявлены нарушения в сфере услуг общественного питания. Ещё 21 иностранец, получивший гражданство РФ, не встал на воинский учет. Их обяжут пройти военную службу.

Рассматривается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске выявили четырех нелегальных мигрантов, работавших на промбазе.