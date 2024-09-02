В Ленинском районе Красноярска в ходе рейда задержали 340 мигрантов

В ходе рейда в отдел полиции доставили 423 человека, из которых 340 — мигранты. Были выявлены граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились в России нелегально. Их собираются выдворить за пределы РФ.