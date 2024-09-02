В Ленинском районе Красноярска в ходе рейда задержали 340 мигрантов

В Ленинском районе Красноярска силовики провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Сотрудники красноярского СК совместно с коллегами из Росгвардии, ФСБ, МВД, военного комиссариата, Роспотребнадзора провели масштабный рейд по рынкам Ленинского района. Поводом послужило расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу уроженцами иностранного государства.
В ходе рейда в отдел полиции доставили 423 человека, из которых 340 — мигранты. Были выявлены граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились в России нелегально. Их собираются выдворить за пределы РФ.
«Зарегистрировано 49 материалов в сфере незаконной миграции, содержащие признаки организации незаконной миграции, фиктивной постановки на учет иностранных граждан, а также использования подложных документов», — рассказали в Следственном комитете.
Помимо этого, один из иностранцев — гражданин Азербайджана стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он оказал сопротивление при отправлении в отдел полиции.
Были выявлены нарушения в сфере услуг общественного питания. Ещё 21 иностранец, получивший гражданство РФ, не встал на воинский учет. Их обяжут пройти военную службу.
Рассматривается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске выявили четырех нелегальных мигрантов, работавших на промбазе.