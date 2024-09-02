Перед Крымским мостом образовалась очередь из 500 машин

По состоянию на 8.00 понедельника, 2 сентября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 500 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ждать своей очереди нужно около двух часов. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет.
Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани появилась в четыре утра. Тогда там находились 62 машины. Далее их количество стало расти. К семи утра автомобилей уже стало 380. Проезд со стороны Керчи все это время был свободен.