В СИЗО Ростовской области заключенным пытались передать запрещенные вещества

В Ростовской области в СИЗО заключенным пытались передать запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Согласно опубликованной информации, одному из заключенных принесли посылку. Во время осмотра передачки сотрудники режимного учреждения обнаружили упаковку сухого завтрака. Когда ее вскрыли, то увидели несколько небольших пакетов с капсулами. Запрещенные предметы забрали для проверки.
— По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы в органы полиции для дачи правовой оценки, — говорится в сообщении ведомства.