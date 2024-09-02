В СИЗО Ростовской области заключенным пытались передать запрещенные вещества

Согласно опубликованной информации, одному из заключенных принесли посылку. Во время осмотра передачки сотрудники режимного учреждения обнаружили упаковку сухого завтрака. Когда ее вскрыли, то увидели несколько небольших пакетов с капсулами. Запрещенные предметы забрали для проверки.