В Самарской области открыли дополнительный съезд с «Обхода Тольятти» 1 сентября

Размер тарифа составит 270 рублей. Автомобилистов предупредили, что на съезде «Тайдаково — Левашовка» не созданы в полной мере условия для безопасного движения, и попросили быть внимательными и осторожными. Экономия времени в пути по новой трассе для жителей села Тайдаково превысит 40 минут, а для жителей села Левашовка — почти 1 час.