В Самарской области открыли дополнительный съезд с «Обхода Тольятти» 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, в Самарской области открылся дополнительный съезд с трассы «Обход Тольятти» на автодорогу «Тайдаково — Левашовка». Запуск движения там стал возможен после выдачи правительством региона согласия на переустройство участка. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале трассы.
— Съезд временно не оборудован пунктом взимания платы, поэтому оплачивать проезд нужно на других ПВП по полному тарифу. В силу технических особенностей по съезду «Тайдаково — Левашовка» разрешено движение исключительно легкового транспорта массой до трех тонн, — написали в канале.
Размер тарифа составит 270 рублей. Автомобилистов предупредили, что на съезде «Тайдаково — Левашовка» не созданы в полной мере условия для безопасного движения, и попросили быть внимательными и осторожными. Экономия времени в пути по новой трассе для жителей села Тайдаково превысит 40 минут, а для жителей села Левашовка — почти 1 час.
Напомним, движение по новой трассе и мосту открыли 16 июля, дорога должна вдвое сократить время в пути до Москвы. На период ремонтных работ на Жигулевской ГЭС проезд по «Обходу Тольятти» был бесплатным. Теперь с водителей начнут взимать плату.