Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ

На трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток, с воскресенья дежурит большое количество экипажей ГИБДД, саперы со служебными собаками проверяют мосты и обочины. В городе также дежурит полиция, сотрудники ДПС останавливают грузовики, которым в дни ВЭФ запрещён въезд в центр.