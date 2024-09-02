В Новосибирске прошли торжественные линейки ко Дню знаний

В Новосибирске прошли линейки в школах, колледжах и вузах, где-то они завершились классным часом. Традиционно 1 сентября отмечается День знаний. Но в этом году первый день осени выпал на воскресенье, поэтому праздники для учащихся перенесли на 2 сентября.
В этом году за парты сели около 38 тысяч первоклассников. По информации минобразования региона, в 2025-м из школ выпустятся порядка 13 тысяч человек.
Ранее стало известно, что на Михайловской набережной отгремел праздник «Линейка Первых», посвященный началу учебного года. Для гостей выступили местные артисты. Хедлайнером мероприятия стал певец AMCHI.