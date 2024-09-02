Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске прошли торжественные линейки ко Дню знаний

Сегодня, 2 сентября во всем городе проходят линейки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прошли линейки в школах, колледжах и вузах, где-то они завершились классным часом. Традиционно 1 сентября отмечается День знаний. Но в этом году первый день осени выпал на воскресенье, поэтому праздники для учащихся перенесли на 2 сентября.

В этом году за парты сели около 38 тысяч первоклассников. По информации минобразования региона, в 2025-м из школ выпустятся порядка 13 тысяч человек.

Ранее стало известно, что на Михайловской набережной отгремел праздник «Линейка Первых», посвященный началу учебного года. Для гостей выступили местные артисты. Хедлайнером мероприятия стал певец AMCHI.

образование