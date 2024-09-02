В Новосибирске прошли торжественные линейки ко Дню знаний

В Новосибирске прошли линейки в школах, колледжах и вузах, где-то они завершились классным часом. Традиционно 1 сентября отмечается День знаний. Но в этом году первый день осени выпал на воскресенье, поэтому праздники для учащихся перенесли на 2 сентября.