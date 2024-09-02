«Новые люди» провели в Иркутске форум «ЖКХ для людей»

После вступления в силу указа президента РФ о реформе ЖКХ прошло почти два десятилетия, а эта сфера до сих пор остается для многих людей непрозрачной. Дмитрий Ли, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области рассказал, что для жителей Приангарья она также одна из наиболее острых.
— В наше региональное отделение поступает много обращений со всей области, связанных с темой ЖКХ. Немало вопросов, на которые люди не знают ответы. Форум показал себя как эффективная модель для общения горожан с экспертами. Сегодня мы все вместе смогли обсудить проблемные темы различных направлений ЖКХ и пути их решения. Также гости в формате открытого микрофона задали экспертам интересующие их вопросы, — пояснил Дмитрий Ли.
По словам организаторов, основной задачей форума было собрать на одной площадке экспертов, которые трудятся в сфере ЖКХ, юристов, представителей УК, тех, кто самостоятельно организовал ТСЖ и успешно работает в этом направлении, и жителей Иркутска. Тем, кого беспокоят локальные проблемы или проблемы всего города, дать возможность высказаться и совместно найти решения.
В качестве экспертов форума «ЖКХ для людей» выступили Ксения Солдатова, юрист в сфере жилищного права и ЖКХ; Екатерина Закузенная, председатель ТСЖ «Благо»; Михаил Агафонов генеральный директор УК «Сибирь», заместитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Общественной палаты Иркутской области Ирина Ерофеева. Специально приглашенный гость — Сардана Авксентьева, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди», заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан — в рамках своего выступления отчиталась о работе фракции в сфере ЖКХ.
— Люди положительно оценили нашу работу и сформулировали еще ряд предложений, которые мы сейчас начнем прорабатывать. Опыт проведения ЖКХ-форумов у партии «Новые люди» есть, и сегодня мы эту очень хорошую идею осуществили в Иркутске. У нашей фракции есть федеральный план — один из партийных проектов по ЖКХ. Я определена координатором этого проекта. В соответствие с разработанным планом мы начинаем углубляться в регионы — в планах совместная работа и с УК, и с ТСЖ. Положительный опыт, который есть в других регионах, современные решения по обеспечению тепла в домах, судебные прецеденты ТСЖ, которые отстаивают свои интересы, — всем этим мы будем делиться в рамках форумов.
Сардана Авксентьева рассказала также о запускаемой в Иркутской области школе ЖКХ и отметила, что с учетом уровня профессионализма аудитории школу можно смело переименовать в «первый подход к снаряду, или обмен мнениями и наиболее насущными проблемами».
— Наболевших тем много. В первую очередь это капитальный ремонт — порядок проведения, очередности, планирование и так далее. Это также твердые бытовые отходы и работа региональных операторов по вывозу ТКО. И, конечно, тарифы. Еще одна тема, которая сегодня прозвучала в Иркутске, — это подготовка кадров. Конечно, мы партия, а не образовательное учреждение, но привлечь внимание к проблеме и сделать более популярной такую отрасль, как ЖКХ и работа в ЖКХ, востребованность именно рабочих рук, — еще одно предложение, которое мы взяли в работу.
Множество вопросов на форуме касалось экологии, в частности мусорной реформы. По словам Георгия Арапова, депутата Государственной Думы, заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, многим людям непонятно, что представляет собой мусорная реформа и почему она не эффективна.
— Для людей именно ЖКХ во многом является отражением работы местных, региональных и даже федеральных властей. То, что у человека происходит рядом с домом, для него и есть то, как власть распоряжается теми средствами, которые он платит в виде налогов в бюджеты разных уровней. Сегодня в рамках форума мы получили ряд предложений от иркутян по улучшению мусорной реформы и сферы в целом. Несколько таких решений мы вместе с Сарданой Владимировной в ближайшее время попробуем проработать на федеральном уровне, другие решения уйдут в работу депутатам регионального парламента и городской думы.
«Новые люди» обещают удобную для обсуждения проблем ЖКХ форумную площадку сделать более регулярной — запустить на базе регионального отделения партии так называемую школу «ЖКХ для людей», чтобы каждый иркутянин имел возможность прийти и получить ответы на свои вопросы.