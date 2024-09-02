«Новые люди» провели в Иркутске форум «ЖКХ для людей»

— Люди положительно оценили нашу работу и сформулировали еще ряд предложений, которые мы сейчас начнем прорабатывать. Опыт проведения ЖКХ-форумов у партии «Новые люди» есть, и сегодня мы эту очень хорошую идею осуществили в Иркутске. У нашей фракции есть федеральный план — один из партийных проектов по ЖКХ. Я определена координатором этого проекта. В соответствие с разработанным планом мы начинаем углубляться в регионы — в планах совместная работа и с УК, и с ТСЖ. Положительный опыт, который есть в других регионах, современные решения по обеспечению тепла в домах, судебные прецеденты ТСЖ, которые отстаивают свои интересы, — всем этим мы будем делиться в рамках форумов.