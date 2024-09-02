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Завтра на Омскую область обрушится штормовой ветер

Местами порывы воздуха достигнут 15−18 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области похолодает до +17 градусов. В отдельных районах ожидаются сильные порывы ветра до 15−18 м/с. О том, какая будет погода в Омске 3 сентября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на вторник температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с, местами — 15−18 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +12…+17 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут в пределах 7−12 м/с.