Назван регион России с наиболее бережливыми жителями

При этом 15−30% переводят в накопления 26% опрошенных. Около 10% респондентов могут позволить выделять на эти цели более 30%. Больше всего таких «бережливых» жителей на Дальнем Востоке: 15% дальневосточников могут позволить себе откладывать более 30% своего ежемесячного дохода. Самая низкая доля крупных отчислений в накопления у жителей Северо-Запада — лишь 4% могут позволить себе это. Кроме того, 9% жителей России признались, что у них не остается средств на сбережения.