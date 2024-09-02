Перекрытие дорог 7 и 8 сентября 2024: список перекрытых улиц во время Пермского марафона

В выходные 7 и 8 сентября 2024 года в Перми состоится главное спортивное событие города — Пермский марафон. На время его проведения временно ограничат движение транспорта, а также остановку и стоянку на центральных улицах. Ограничение начнет действовать с пятницы, 6 сентября, и продлится до воскресенья, 8 сентября.
Рассказываем, какие улицы в центре города перекроют во время проведения Пермского марафона 2024, и публикуем схему движения транспорта с 6 по 8 сентября. В краевом министерстве транспорта просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршруты своих поездок.
Какие улицы перекроют во время Пермского марафона 7 и 8 сентября 2024
С 10:30 до 17:00 в субботу, 7 сентября, будет запрещено движение по улице Петропавловской на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.
С 00:30 до 20:00 воскресенья, 8 сентября, запретят движение по улице Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.
Кроме того, с 05:00 до 17:00 воскресенья, 8 сентября, перекроют участки на улицах:
— Ленина от ул. Максима Горького до ул. Крисанова;
— Окулова от Соборной площади до ул. Сибирской;
— Монастырской от ул. Сибирская до ул. Осинской;
— Петропавловской от ул. Осинская до Комсомольского проспекта;
— Пермской от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;
— Екатерининской от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;
— Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;
— Краснова от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирская;
— Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской;
— Попова от ул. Монастырская до ул. Пермская и от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырская;
— Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— Комсомольскому проспекту (по нечетной стороне от ул. Петропавловской до ул. Краснова, по четной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова);
— Газеты Звезда от ул. Окулова до ул. Монастырская;
— Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;
— 25 Октября от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
На каких улицах запретят парковку и стоянку транспорта во время Пермского марафона с 6 по 8 сентября 2024
С 19:00 пятницы, 6 сентября, до 17:30 субботы, 7 сентября, ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Петропавловской на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.
С 05:00 часов субботы, 7 сентября, до 20:00 часов воскресенья, 8 сентября, будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улицам:
— Ленина от ул. Максима Горького до ул. Крисанова;
— Окулова от Соборной площади до ул. Осинской;
— Монастырской от ул. Сибирская до ул. Осинской;
— Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской;
— Попова по нечетной стороне от ул. Монастырская до ул. Пермской, по четной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырская;
— Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до ул. Краснова;
— Газеты Звезда от ул. Окулова до ул. Монастырская;
— Сибирской от ул. Монастырская до ул. Революции;
— Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
Также в период с 7:00 до 17:00 в воскресенье, 8 сентября, временно прекратят движение трамваев.