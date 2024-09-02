Перекрытие дорог 7 и 8 сентября 2024: список перекрытых улиц во время Пермского марафона

В выходные 7 и 8 сентября 2024 года в Перми состоится главное спортивное событие города — Пермский марафон. На время его проведения временно ограничат движение транспорта, а также остановку и стоянку на центральных улицах. Ограничение начнет действовать с пятницы, 6 сентября, и продлится до воскресенья, 8 сентября.