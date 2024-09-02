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Свердловский мэр встретился с медведем на трассе

Видео с медведем, выглядывающим на дорогу из-за кустов, опубликовал глава Серова.

Источник: соцсети

В Свердловской области глава Серова Василий Сизиков вечером 1 сентября встретил на трассе бурого медведя. Мэр проезжал по дороге между Верхотурьем и селом Меркушино, когда заметил зверя, выглядывающего из леса. Мужчина решил заснять медведя, а позже поделился кадрами в своих соцсетях.

— Только что был на шестом километре [дороги. — Прим. ред.] Верхотурье — Меркушино, — комментирует видео Василий Сизиков в своем telegram-канале.

На видео медведь вел себя достаточно спокойно, без агрессии — создается впечатление, что он с интересом рассматривал остановившийся автомобиль градоначальника. Зачем животное вышло к дороге, неизвестно, но на кадрах видно, как косолапый жует что-то из растительной пищи.

флора и фауна