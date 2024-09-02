Свердловский мэр встретился с медведем на трассе

На видео медведь вел себя достаточно спокойно, без агрессии — создается впечатление, что он с интересом рассматривал остановившийся автомобиль градоначальника. Зачем животное вышло к дороге, неизвестно, но на кадрах видно, как косолапый жует что-то из растительной пищи.