Свердловский мэр встретился с медведем на трассе

В Свердловской области глава Серова Василий Сизиков вечером 1 сентября встретил на трассе бурого медведя. Мэр проезжал по дороге между Верхотурьем и селом Меркушино, когда заметил зверя, выглядывающего из леса. Мужчина решил заснять медведя, а позже поделился кадрами в своих соцсетях.
— Только что был на шестом километре [дороги. — Прим. ред.] Верхотурье — Меркушино, — комментирует видео Василий Сизиков в своем telegram-канале.
На видео медведь вел себя достаточно спокойно, без агрессии — создается впечатление, что он с интересом рассматривал остановившийся автомобиль градоначальника. Зачем животное вышло к дороге, неизвестно, но на кадрах видно, как косолапый жует что-то из растительной пищи.