Власти Екатеринбурга согласовали установку памятника Алексею Балабанову

Кроме того, власти города придадут официальный статус «Скверу молодоженов» возле Кировского ЗАГСа, зеленая зона перед школой № 36 получит название «Сквер выпускников», а участок рядом с синагогой на ул. Куйбышева станет «Площадью Спасения» в благодарность Уралу и уральцам за спасение эвакуированных людей в годы Великой Отечественной войны.