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Власти Екатеринбурга согласовали установку памятника Алексею Балабанову

В пятницу комиссия по топонимике в Екатеринбурге во время заседания утвердила место для размещения памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову — его установят перед Свердловской киностудией, сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат городской думы Дмитрий Сергин.

Кроме того, власти города придадут официальный статус «Скверу молодоженов» возле Кировского ЗАГСа, зеленая зона перед школой № 36 получит название «Сквер выпускников», а участок рядом с синагогой на ул. Куйбышева станет «Площадью Спасения» в благодарность Уралу и уральцам за спасение эвакуированных людей в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, летом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение об открытии памятника Алексею Балабанову, которое предлагается заранее приурочить к объявлению 2026 года годом Уральского рока — через два года будет 40 лет со дня основания Свердловского рок-клуба.

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