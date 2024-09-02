Самолет из Москвы экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

«2 сентября в 03:47 в Международном аэропорту “Казань” по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Москва-Екатеринбург», — сообщили агентству.
Отмечается, что в аэропорт незамедлительно прибыла машина скорой медицинской помощи. «В 07:18 воздушное судно продолжило движение по маршруту», — уточнили в аэропорту.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, женщина скончалась до приезда скорой помощи. «Диагноз будет известен после проведения посмертного исследования», — добавили в ведомстве.