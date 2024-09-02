«Такси не вызвать»: Дожди и грозы осложнили ситуацию на дорогах Петербурга

Погода в Петербурге в День знаний не радует. Над городом стянулись темные тучи, иногда сверкает молния и гремит гром, а в некоторых частях города уже начались дожди. Конечно, погода совсем не праздничная, поэтому школьники и студенты вооружились зонтами, чтоб прийти на праздничные линейки.