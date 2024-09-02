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«Такси не вызвать»: Дожди и грозы осложнили ситуацию на дорогах Петербурга

Дожди с грозами обрушились на Петербург в День знаний.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге в День знаний не радует. Над городом стянулись темные тучи, иногда сверкает молния и гремит гром, а в некоторых частях города уже начались дожди. Конечно, погода совсем не праздничная, поэтому школьники и студенты вооружились зонтами, чтоб прийти на праздничные линейки.

К слову, непогода отразилась на дорожной обстановке в городе. Хотя пробки и составляют привычные для этого времени понедельника четыре балла, ситуация с такси сложная. Так как сейчас все спешат на праздничные линейки, заказать машину стало довольно трудно.

— Такси не вызвать. Приложение зависло на полчаса, — поделились читатели SPB.KP.RU.

В одном из агрегаторов предупреждают, что сегодня такси может ехать дольше обычного, поэтому на общественном транспорте добраться будет быстрее.

Добавим, что ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов прогнозировал на утро 2 сентября кратковременные дожди и до +19 градусов тепла. Но такая ситуация сохранится только в первой половине дня. Во второй же осадки прекратятся, а воздух уже прогреется до +26 градусов.