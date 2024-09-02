В Петербурге появится Институт Роструда

Институт станет площадкой не только для популяризации профессии инспектора труда, но и подготовки кадров для наиболее ответственных работодателей, которые понимают, что успешное развитие их предприятий зависит в том числе от профессионализма кадров и от умения создать комфортные и безопасные условия труда.