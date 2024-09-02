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В Петербурге появится Институт Роструда

На базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) в этом году заработает институт Федеральной службы по труду и занятости, где будут готовить специалистов для работы в инспекции труда и на крупных российских предприятиях.

Об этом 1 сентября пишет ТАСС.

Запланировано открытие образовательных программ на уровнях бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Институт станет площадкой не только для популяризации профессии инспектора труда, но и подготовки кадров для наиболее ответственных работодателей, которые понимают, что успешное развитие их предприятий зависит в том числе от профессионализма кадров и от умения создать комфортные и безопасные условия труда.

Михаил Иванков
руководитель Роструда

Помимо этого, создадут «Точку кипения», которая позволит проводить практические занятия и тренинги.

Ранее на Piter.TV: в СПбГУПТД разработали устройство для 3D-печати деталей из древесины.

образование