Стало известно, где в Воронеже отключат горячую воду на первой неделе осени

Дома на 12 улицах Воронежа останутся без горячей воды на первой неделе сентября, сообщили в пресс-службе филиала «Квадры».
Неудобства связаны с проведением испытаний теплосетей, подключенных к котельной на улице Любы Шевцовой, 30к.
В сентябре компания планирует завершить второй этап гидравлических испытаний после планового ремонта теплосетей и котельных.
«Это важный этап подготовки трубопроводов к зиме и самый надежный способ выявления скрытых повреждений на сетях», — подчеркнули в «Квадре».
Какие адреса затронет отключение, рассказываем по ссылке.