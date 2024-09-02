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Стало известно, где в Воронеже отключат горячую воду на первой неделе осени

Под отключение попадают дома на 12 улицах.

Источник: АиФ Воронеж

Дома на 12 улицах Воронежа останутся без горячей воды на первой неделе сентября, сообщили в пресс-службе филиала «Квадры».

Неудобства связаны с проведением испытаний теплосетей, подключенных к котельной на улице Любы Шевцовой, 30к.

В сентябре компания планирует завершить второй этап гидравлических испытаний после планового ремонта теплосетей и котельных.

«Это важный этап подготовки трубопроводов к зиме и самый надежный способ выявления скрытых повреждений на сетях», — подчеркнули в «Квадре».

Какие адреса затронет отключение, рассказываем по ссылке.

ЖКХ