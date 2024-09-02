Больше 6000 первоклашек приняли школы Владивостока

Для кого-то это первый школьный праздник, а для кого-то линейка наоборот прошла в последний раз, ведь одиннадцатиклассники уже довольно скоро сделают шаг во взрослую жизнь. Чтобы торжество по случаю начала нового учебного года запомнилось всем, в школах тщательно готовились. День знаний — одновременно радостный и волнительный момент как для детей, так и для их родителей. Так, в школе № 56 на Народном проспекте старшеклассники и учителя подготовили целое театрализованное представление для собравшихся. Конкурсы и подвижные игры с Бременскими музыкантами особенно понравились малышам, которым только предстоит познать все грани школьной жизни.