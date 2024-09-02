Больше 6000 первоклашек приняли школы Владивостока

В новом учебном году школы Владивостока открыли свои двери для более 60000 учеников, среди них 6396 первоклашек. Естественно, не обошлось без традиционных праздничных линеек. Несмотря на то, что в образовательных учреждениях города на этой неделе введено свободное посещение, торжественные мероприятия прошли в большинстве из них. А ранее состоялся общегородской День знаний с конкурсами, играми, тематическими площадками и приглашенной звездой.
Для кого-то это первый школьный праздник, а для кого-то линейка наоборот прошла в последний раз, ведь одиннадцатиклассники уже довольно скоро сделают шаг во взрослую жизнь. Чтобы торжество по случаю начала нового учебного года запомнилось всем, в школах тщательно готовились. День знаний — одновременно радостный и волнительный момент как для детей, так и для их родителей. Так, в школе № 56 на Народном проспекте старшеклассники и учителя подготовили целое театрализованное представление для собравшихся. Конкурсы и подвижные игры с Бременскими музыкантами особенно понравились малышам, которым только предстоит познать все грани школьной жизни.
Как рассказали специалисты администрации Владивостока, большой праздник по случаю начала нового учебного года организовали на отремонтированном стадионе. Помимо него на территории школы 56 есть и физкультурно-оздоровительный комплекс, который недавно построили. Поэтому ученики и жители района смогут заниматься здесь с комфортом круглый год. Кстати, еще один ФОК в этом году возвели на Ватутина. Напомним, перед началом нового учебного года все образовательные учреждения подготовили — во многих прошел локальный или комплексный ремонт, в часть школ закупили новое оборудование.
Но вернемся к празднованию. Ранее «КП — Владивосток» подробно рассказывала о мероприятиях в честь начала учебного года во Владивостоке. Тематические площадки развернулись в центре приморской столицы 31 августа. На Корабельной набережной состоялся забег учеников начальной школы, а на Светланской возле Музея истории Дальнего Востока имени В. К Арсеньева прошли интересные лекции, экскурсии и кинопоказ для всех желающих. Спортивные соревнования, конкурсы и другие активности также организовали на главной площади столицы Приморья. Каждый смог найти занятие по душе. А вечером состоялся большой концерт хедлайнером которого стала популярная у молодежи певица Mary Gu.