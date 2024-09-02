Ильсур Метшин о строительстве школ: «Заданный темп будем сохранять, пока не решим все вопросы»

Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с Днем знаний: «Сегодня первый день нового учебного года, волнительный праздничный день для первоклассников, родителей, бабушек и дедушек, учителей. 4 тысячи детей в этом году придут в новые школы, две из них мы открыли с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в пятницу, 30 августа. Сегодня откроем школу в жилом районе “Весна”.