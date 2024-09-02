Ильсур Метшин о строительстве школ: «Заданный темп будем сохранять, пока не решим все вопросы»

В Казани сегодня открылись новые лицеи № 95 «Икән» в жилом районе «Весна», лицей № 133 «Гаилә» в одноименном микрорайоне и лицей № 79 «Родина» по ул. Родины. Они рассчитаны на более четырех тысяч учеников. На аппаратном совещании мэр Ильсур Метшин отметил, что Казань продолжает быть рекордсменом среди столиц субъектов России по количеству новых школ. «Заданный темп будем сохранять, пока не решим все вопросы», — заверил глава города.
Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с Днем знаний: «Сегодня первый день нового учебного года, волнительный праздничный день для первоклассников, родителей, бабушек и дедушек, учителей. 4 тысячи детей в этом году придут в новые школы, две из них мы открыли с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в пятницу, 30 августа. Сегодня откроем школу в жилом районе “Весна”.
По словам мэра, здания отличаются между собой по внешнему виду: «Это уже дизайнерские полеты мысли и фантазии, которые воплотили любящие детей строители. Получились прекрасные школы, одна другой лучше».
Глава города напомнил, что в 2023-м в Казани построили четыре школы на 6 тысяч детей, что стало рекордом. А всего за последние 10 лет в городе возвели 90 детских садов и 25 общеобразовательных учреждений. При поддержке раиса Татарстана преобразились пять муниципальных лагерей Казани. «Эту работу мы будем продолжать», — заявил Ильсур Метшин.
Диляра Гафурова.