В Ростовстате перечислили города Ростовской области с лучшими ценами на мясо

В ряде городов Ростовской области отметили самые низкие цены на разные виды мяса. Результаты проверки по состоянию на 26 августа 2024 года опубликованы на сайте Ростовстата.
Говядина:
Средняя стоимость по региону на указанную дату — 560,86 рубля за 1 кг (на 73 копейки меньше, чем неделю назад). Самая дешевая на 26 августа — в Шахтах — 531,55 рубля, самая дорогая — в Таганроге — 595,64 рубля. В Ростове-на-Дону — 559,26 рубля.
Свинина:
Средняя стоимость по региону — 366,06 рубля за 1 кг (стоимость за неделю не изменилась). Дешевле всего оказалась в Ростове-на-Дону — 345,39 рубля. Самые высокие ценники на момент проверки были в Таганроге — 391,90 рубля.
Баранина:
Средняя стоимость по региону — 739,29 рубля за 1 кг (подорожала на 6,86 рубля). Самые низкие цены зафиксировали в городе Миллерово — 644,62 рубля, самые высокие — в Шахтах — 775,10 рубля. В Ростове-на-Дону — 734,85 рубля.
Куры охлажденные и мороженые:
Средняя стоимость по региону — 200,17 рубля за 1 кг (стоимость за неделю изменилась на 1 копейку). Самые низкие цены на этот вид мяса отметили в городе Миллерово — 184,92 рубля. Дороже всего мясо птицы оказалось в Таганроге — 206,93 рубля. В Ростове-на-Дону — 200,97 рубля.