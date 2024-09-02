В Ростовстате перечислили города Ростовской области с лучшими ценами на мясо

Средняя стоимость по региону на указанную дату — 560,86 рубля за 1 кг (на 73 копейки меньше, чем неделю назад). Самая дешевая на 26 августа — в Шахтах — 531,55 рубля, самая дорогая — в Таганроге — 595,64 рубля. В Ростове-на-Дону — 559,26 рубля.