Расписание скоростных «Валдаев» изменят в Самаре с 9 сентября

В Самарской области изменят расписание «Валдаев». Скоростные суда будут реже ходить в Ширяево и Винновку с 9 по 22 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Волга-трэвэл».
Так, на маршруте Самара — Ширяево будет следующее расписание: ежедневно отправление скоростных судов от речного вокзала в 12:00 и 15:00. В пятницу и выходные будут осуществляться дополнительные рейсы в 10:00 и 17:00.
Кроме того, в Винновку «Валдай» будут ходить еще реже: один раз в будни и по выходным. Отправление из Самары назначено ежедневно на 10:00, а в пятницу, субботу и воскресенье — на 12:00.
Напомним, в регионе также скорректировали расписание теплоходов. Суда начали курсировать по Волге по-новому с 2 сентября.