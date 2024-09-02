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Расписание скоростных «Валдаев» изменят в Самаре с 9 сентября

Скоростные суда с 9 сентября станут реже ходить из Самары в Ширяево и Винновку.

В Самарской области изменят расписание «Валдаев». Скоростные суда будут реже ходить в Ширяево и Винновку с 9 по 22 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Волга-трэвэл».

Так, на маршруте Самара — Ширяево будет следующее расписание: ежедневно отправление скоростных судов от речного вокзала в 12:00 и 15:00. В пятницу и выходные будут осуществляться дополнительные рейсы в 10:00 и 17:00.

Кроме того, в Винновку «Валдай» будут ходить еще реже: один раз в будни и по выходным. Отправление из Самары назначено ежедневно на 10:00, а в пятницу, субботу и воскресенье — на 12:00.

Напомним, в регионе также скорректировали расписание теплоходов. Суда начали курсировать по Волге по-новому с 2 сентября.