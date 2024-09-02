Главный тренер воронежского «Факела» высказался про разгром от «Ростова»

В воскресенье, 1 сентября, воронежский «Факел» в 7-м туре Российской премьер-лиги проиграл в гостях «Ростову» с разгромным счетом 1:4. Цельной или волевой игры «огнеопасным» показать не удалось, и хозяева доминировали на протяжении всей встречи. Единственный гол воронежцы забили с пенальти на 67-й минуте, проигрывая к тому моменту 0:2. Следом в ворота гостей влетели еще три мяча, но один гол был отменен из-за офсайда. В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что после такого жесткого поражения команда в срочном порядке будет делать выводы.
— Сейчас есть время тренировать то, что у нас не получается. Естественно, мы не можем позволить себе так играть, когда столько болельщиков приезжает нас поддерживать. Мы разочарованы результатом, и в ближайшее время будем исправлять ситуацию. А людям, которые нас поддерживают — им огромное спасибо, — сказал наставник «огнеопасных».
Поддержать свою команду в «дерби Дона» приехали около 650 воронежских болельщиков. Всего же на трибунах присутствовали 12,7 тыс. человек. В этот раз даже самые преданные фанаты после матча отказали футболистам «Факела» в словах поддержки. С трибун впервые прозвучали крики «позор».
В то же время Дмитрий Пятибратов заявил, что у него есть уверенность в позитивном изменении турнирной ситуации. Главный тренер воронежцев подчеркнул, что «огнеопасные» знают, что именно нужно исправлять.
Проиграв «Ростову», воронежский «Факел» остался на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. У огнеопасных в копилке всего 4 очка, при пяти поражениях, одной победе и одной ничьей. Соотношение забитых и пропущенных мячей составляет 3 к 14.
РПЛ сейчас взяла паузу на игры сборных. В следующем, 8-м туре «Факел» сыграет с «Пари НН» на домашней арене. Матч состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15.
Ранее РИА «Воронеж» также опубликовало расписание кубковых игр «Факела». Ближайшую встречу «огнеопасные» проведут на выезде 18 сентября. Соперником станет «Акрон».