Главный тренер воронежского «Факела» высказался про разгром от «Ростова»

— Сейчас есть время тренировать то, что у нас не получается. Естественно, мы не можем позволить себе так играть, когда столько болельщиков приезжает нас поддерживать. Мы разочарованы результатом, и в ближайшее время будем исправлять ситуацию. А людям, которые нас поддерживают — им огромное спасибо, — сказал наставник «огнеопасных».