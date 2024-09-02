Современные троллейбусы вышли на 14-й маршрут в Челябинске

«Горожане могут воспользоваться новыми троллейбусами на важном направлении, запуск обновленного маршрута существенно повысит транспортную доступность в самом Металлургическом районе и позволит его жителям с комфортом добираться до других районов города. Мы начнем работу на 5 машинах и планируем уже к 9 сентября довести количество троллейбусов на линии до 9 единиц», — прокомментировал генеральный директор концессионного проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник.