Большие пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 1 сентября

Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 1 сентября. Несмотря на хорошую погоду, нижегородцы поспешили вернуться с дач пораньше, чтобы успеть приготовить детей к школе. В этом году День знаний выпал на воскресенье, поэтому торжественные линейки в школах проводятся 2 сентября.