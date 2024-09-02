Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большие пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 1 сентября

Несмотря на жаркую погоду, все спешили вернуться домой пораньше.

Источник: Комсомольская правда

Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 1 сентября. Несмотря на хорошую погоду, нижегородцы поспешили вернуться с дач пораньше, чтобы успеть приготовить детей к школе. В этом году День знаний выпал на воскресенье, поэтому торжественные линейки в школах проводятся 2 сентября.

Заторы стали наблюдаться уже с полудня. Так, на Арзамасской трассе к 13 часам пробка перед Ольгино растянулась на несколько километров, машины стояли от Ближнего Борисова. Похожая ситуация наблюдалась с Борской стороны, там положение дел осложнялось ремонтом моста.

Основной поток схлынул к вечеру, и уже к 19 часам проезд был свободен. Несмотря на большой трафик, заторов уже не было.