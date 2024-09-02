Омским водителям напомнили об опасности тумана

На дорогах Омской области из-за перепада температуры участились туманы. В Госавтоинспекции рассказали омичам, как обезопасить себя на дорогах от опасного погодного явления.
При тумане на дороге расстояние до объектов может казаться большим, чем есть на самом деле. В таких погодных условиях в ведомстве настоятельно рекомендуют включать противотуманные фары и фонари.
В Госавтоинспекции также обращают внимание на важность соблюдения скоростного режима. В темное время суток опасно останавливать машину на неосвещенной дороге.
При ухудшении метеорологических условий омичей просят воздержаться от запланированных поездок.