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Омским водителям напомнили об опасности тумана

Автомобилистов просят использовать противотуманные фары и фонари.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Омской области из-за перепада температуры участились туманы. В Госавтоинспекции рассказали омичам, как обезопасить себя на дорогах от опасного погодного явления.

При тумане на дороге расстояние до объектов может казаться большим, чем есть на самом деле. В таких погодных условиях в ведомстве настоятельно рекомендуют включать противотуманные фары и фонари.

В Госавтоинспекции также обращают внимание на важность соблюдения скоростного режима. В темное время суток опасно останавливать машину на неосвещенной дороге.

При ухудшении метеорологических условий омичей просят воздержаться от запланированных поездок.