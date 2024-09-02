Тёплыми и уютными будут первые дни сентября в Хабаровском крае

— В течение двух дней в Хабаровском крае будет сохраняться тёплая погода, практически без осадков. Температура ночью +10…+17, днём +23…+28 градусов. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева. Тепло в крае продержится недолго. Уже четвёртого сентября на севере начнётся ухудшение погоды, ожидаются осадки, температура воздуха понизится, а ветер усилится. По прогнозам синоптиков, первая декада сентября будет ветреной и дождливой. Самым некомфортным днём окажется пятое сентября. В большинстве районов будут идти дожди, местами сильные, западный ветер усилится, ожидаются порывы до 18−20 метров в секунду. Дневная температура воздуха понизится до 15−20 градусов.