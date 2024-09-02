Спрос на учителей подскочил в Свердловской области перед Днем знаний

Почти в половине вакансий требуются учителя с опытом работы от года до трех лет. Впрочем, образовательные учреждения охотно готовы брать педагогов и без опыта. Самыми востребованными являются учителя по математике (12% вакансий), английскому языку (10%), физике (8%), русскому языку (6%) и учителя начальных классов (5%).
Также аналитики подсчитали, что средний размер зарплаты учителей в области с января по август вырос на 20% к уровню прошлого года, до 44 тыс. рублей. Самые высокие заработки у педагогов в Москве (75,2 тыс. рублей), Камчатском крае (75 тыс. рублей), Магаданской область и Карачаево-Черкесской Республике (по 72 тыс. рублей в каждом регионе).
Напомним, дефицит учителей власти Свердловской области стараются закрыть несколькими способами. Один из них — пополнение за счет выпускников профильных вузов и колледжей. Одновременно с этим в Свердловской области действует программа «Земский учитель». По этой линии из других регионов уже удалось привлечь 74 учителя. Специалисты, переехавшие на Средний Урал, получают в качестве подъемных по 1 млн рублей.