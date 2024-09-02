Спрос на учителей подскочил в Свердловской области перед Днем знаний

Напомним, дефицит учителей власти Свердловской области стараются закрыть несколькими способами. Один из них — пополнение за счет выпускников профильных вузов и колледжей. Одновременно с этим в Свердловской области действует программа «Земский учитель». По этой линии из других регионов уже удалось привлечь 74 учителя. Специалисты, переехавшие на Средний Урал, получают в качестве подъемных по 1 млн рублей.