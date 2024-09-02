В Башкирии на торгах реализуют машины должников

Многие модели выставлены по ценам гораздо ниже рыночных, указывает «Электрогазета». Автомобили находятся в Уфе, Октябрьском, Салавате, Белорецке, Благовещенске, Бурзянском, Гафурийском и Туймазинском районах.
Познакомиться с полным перечнем продаваемого имущества, а также получить сведения о времени и месте проведения аукциона можно на интернет-ресурсе torgi.gov.ru.
В том числе продаются:
— автомобиль Renault Sandero, выпуска 2012 года, местонахождение: Белорецк, начальная цена: 323 000 рублей;
— автомобиль Renault Logan, местонахождение: Туймазы, выпуска 2011 года, начальная цена: 289 000 рублей;
— автомобиль Mazda Tribute, местонахождение: Белорецкий район, село Исмакаево, выпуска 2000 года, начальная цена: 427 635 рублей;
— автомобиль Fiat Ducato, местонахождение: Уфа, поселок Аэропорт, выпуска 2011 года, начальная цена: 517 100 рублей;
— автомобиль Toyota Camry, местонахождение: Салават, выпуска 2010 года, начальная цена: 982 900 рублей;
— автомобиль Skoda Octavia, местонахождение: Салават, выпуск 2018 года, начальная цена: 887 900 рублей;
— автомобиль Lada GFL 130 Vesta, местонахождение: Уфа, выпуск 2016 года, начальная цена: 629 000 рублей;
— автомобиль Toyota Hiace, местонахождение: Салават, выпуска 2016 года, начальная цена: 2 998 200 рублей;
— автомобиль Datsun on-DO, местонахождение: Благовещенск, выпуска 2017 года, начальная цена: 586 500 рублей;
— автомобиль Kia Ceed, местонахождение: Уфа, выпуска 2014 года, начальная цена: 765 200 рублей;
— автомобиль Mersedes-Benz Е220D, местонахождение: Октябрьский, выпуска 2020 года, начальная цена: 4 080 000 рублей;
— автомобиль Renault Logan, местонахождение: Гафурийский район, село Курорта, выпуска 2016 года, начальная цена: 443 500 рублей;
— автомобиль Hyundai Accent, местонахождение: Уфа, выпуска 2008 года, начальная цена: 364 000 рублей.