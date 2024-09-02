60 малышей умерли в Ростовской области за полгода

В Ростовской области с января по июнь 2024 года умерли 60 малышей в возрасте до 1 года. Это на 20 новорожденных меньше, чем за предыдущий отчетный период, сообщает Росстат.
Смертность детей на 1 тысячу родившихся составила 3,7, против 4,9 годом ранее. К слову, общий коэффициент рождаемости на Дону за полгода сократился на 1,3%.
Добавим, Ростовская область оказалась вторым регионом в ЮФО по уровню младенческой смертности среди детей, не достигших годовалого возраста. Первое место занял Краснодарский край, там скончались 96 детей (109 детей в 2023 году).